全美五星高中生 加入NBA發展聯盟

（中央社記者黃巧雯台北17日電）全美五星高中生格林被視為2021年NBA選秀狀元熱門人選，美媒報導，格林將跳過大學，加入美國職籃（NBA）發展聯盟（G League），有望獲得50萬美元以上合約。

擔任得分後衛的格林（Jalen Green），今年18歲，曾在2018年、2019年為美國隊拿下U17、U19世青賽金牌，同時也是今年ESPN100排行榜第一的潛力新秀。

高中生過去畢業後可直接投入NBA選秀，但NBA自2006年起實施新制，球員想要參加選秀，需高中畢業至少一年以及選秀當年12月底前年滿19歲，也讓部分球員後來選擇先到大學就讀，但也有人直接到海外淘金。

「近年來越來越多高中生離開美國到海外打球，也讓球探得花費更多時間到海外觀察球員，這是違反常態的。」發展聯盟主席拉希姆（Abdur-Rahim）強調：「NBA擁有世界最好的人才發展系統，那些球員不應該去別處待一年的時間，他們應該留在我們的發展系統內。」

ESPN報導，格林將加入G聯盟，可望獲得50萬美元（新台幣約1516萬元）以上合約，而在消息曝光後，格林也在推特（Twitter）表示：「這對我和我的家人而言，將是段瘋狂且令人興奮的經驗，雖然將迎來不少機會，但最終目標仍是加入NBA。」（編輯：屈享平）1090417