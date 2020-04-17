美職業高球6月復賽 前4戰不開放球迷進場

（中央社洛杉磯16日綜合外電報導）美國職業高爾夫巡迴賽（PGA Tour）今天宣布6月復賽的計畫，但在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）肆虐下，前4場比賽將不開放球迷進場。

上個月，在選手錦標賽（Players Championship）打了一回合後，PGA Tour本季的賽事就全面暫停，先前預定要在5月21日復賽。

原訂那天開打的嘉信理財挑戰賽（Charles Schwab Challenge）再延到6月11日，於美國德州的沃斯堡（Fort Worth）開打，那將是PGA Tour復賽後的首戰。

由於疫情，使賽程大亂，PGA Tour的2019-2020球季，目前有14場比賽。

包括嘉信理財挑戰賽，及6月18日到21日於美國南卡羅來納州希爾頓角（Hilton Head）進行的RBC傳承高球賽（RBC Heritage）、6月25日到28日於美國康乃狄克州克隆威爾（Cromwell）開打的旅行者錦標賽（Travelers Championship）、7月2日到5日於底特律舉行的火箭信貸菁英賽（Rocket Mortgage Classic）4場賽事，都將是在不開放球迷現場觀賽的情況下進行。

PGA Tour的2019-2020球季，僅剩的一場大賽，是8月6日到9日，於舊金山開打的PGA錦標賽（PGA Championship）。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1090417