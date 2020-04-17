洪一中回桃園對決老東家 直言桃猿打者很難躲

中華職棒富邦悍將隊總教練洪一中（右）17日「回娘家」，將在桃園棒球場交手樂天桃猿隊，他也坦言，桃猿打線真的「很難躲」。左為桃猿總教練曾豪駒。中央社記者楊啟芳攝 109年4月17日

（中央社記者楊啟芳桃園17日電）中華職棒富邦悍將隊總教練洪一中今天「回娘家」在桃園棒球場交手樂天桃猿隊，他表示，只是一場比賽，沒有什麼不一樣，只是休息室換邊，不過坦言桃猿打線真的「很難躲」。

洪一中之前在桃猿隊擔任總教練16年，去年底轉戰富邦悍將，今天將首度對決老東家。他說：「就是一場比賽，只是本來休息室在那邊（三壘側），現在換成這邊（一壘側）而已。」

賽前洪一中也與桃猿隊總教練曾豪駒合照，將進行「師徒對決」，洪一中在擔任桃猿總教練時，曾豪駒為打擊教練。不過洪一中笑說：「不要講師徒啦，講前輩和後輩就好。」

談到桃猿隊的朱育賢近2戰敲出5發全壘打，去年也對他讚譽有加的洪一中說：「太厲害、太猛了，他本來就是很好的打者，加上龍貓（曾豪駒）本來就很會調整打擊。」

被問到正式比賽時會不會讓投手閃躲朱育賢，洪一中笑說：「沒辦法閃啦，他們一連串好打者，每個都很會打，躲也沒有用。」

悍將主力打者高國輝15日跑壘時左後腿不適，洪一中表示，診斷是拉傷，醫生初步判斷要先休息2個星期。近年來高國輝頻繁受傷，洪一中說：「我春訓時也有叮嚀他要注意柔軟度，他也很努力在注意，但沒辦法還是受傷了。」

至於高國輝缺陣後，要由誰補上他的火力缺口，洪一中說：「哥哥不行就弟弟來。」高國輝的弟弟高國麟今天打第6棒，擔任左外野手。

到目前還沒有被登錄在一軍的洋投羅力，狀況不明。洪一中則說明，羅力身體還好，還在調整中，沒辦法回答本週會不會先發，至於明天的先發投手，悍將推出新秀江國豪。（編輯：張芷瑄）1090417