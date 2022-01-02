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悍將重訓營3日展開 丘總率教練團及50名球員參與

2022/1/2 16:21
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（中央社記者謝靜雯台北2日電）中職富邦悍將隊將於明天展開重訓營，總計50名球員參與，新任總教練丘昌榮及全體教練都會到場，林哲瑄、郭俊麟等7名球員將先自主訓練，預計1月最後一週加入訓練。

結束元旦假期，中華職棒富邦悍將隊明天展開重訓營，每星期一至五於新莊棒球場訓練，悍將今年球季教練團異動，原總教練洪一中轉任顧問，一軍總教練職務由丘昌榮接任，另外延攬原本任中信兄弟內野守備教練的黃泰龍擔任首席教練。

悍將也網羅原本效力樂天桃猿隊的教練劉家豪任捕手教練、球員詹智堯擔任外野教練兼球員；二軍教練團則由陳金鋒接任總教練，首席教練為郭建霖。

悍將今天發布訊息，明天起的重量訓練營，丘昌榮及全體教練團都會到場，目前球員總計50人會參加，林哲瑄、蔣智賢、林琨笙、高國輝、高國麟、林逸翔、郭俊麟等7名球員先自主訓練，表定在1月最後一週加入球隊訓練。

悍將重訓營沒有開放球迷進場，農曆年後將分流開訓，一軍2月4日在新莊棒球場開訓，二軍2月5日在嘉義市立棒球場開訓，3月全體安排至南部打熱身賽調整。（編輯：張雅淨）1110102

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