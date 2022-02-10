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虐貓影片瘋傳 英超球星祖瑪惹眾怒遭球隊開罰

2022/2/10 11:30
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（中央社倫敦9日綜合外電報導）英超球隊西漢姆聯今天以「可以開罰的最大金額」懲處不當對待寵物貓的球員祖瑪，慈善組織「皇家愛護動物協會」（RSPCA）表示，已將這位法國籍球員的兩隻寵物貓接來照顧。

27歲的祖瑪（Kurt Zouma）昨天在英超（Premier League）西漢姆聯（West Ham）對瓦特福（Watford）的比賽還有上場。

法新社與英國「太陽報」（The Sun）報導，一段拍到祖瑪狠摔、痛踢、掌摑寵物貓的影片在網路傳開後，譴責聲音如排山倒海而來。

「皇家愛護動物協會」形容這段影片「讓人義憤填膺」，與警方合作的同時也將主動調查。

此事在愛護動物聞名的英國引起群情激憤，近20萬人在網路連署要求檢方起訴。

西漢姆聯隊今天再發聲明，指祖瑪正遵守「皇家愛護動物協會」要求，包括把兩隻貓交給該機構評估，「寇特（祖瑪）非常懊悔，他和球隊全員一樣，完全知道此事引發多大的風波，也完全了解採取行動的必要性」。

「除了皇家愛護動物協會的調查，以及確定結果後更進一步的罰則之外，西漢姆聯可以證實，由於祖瑪在流傳的影片中做出那些行為，球隊已經以可以開罰的最大金額祭出處罰。」

「這名球員立刻接受罰款，並希望款項捐給動物慈善團體。」

媒體報導，罰款約為25萬英鎊（約新台幣964萬元）。一般英超球員合約允許最高兩週薪水的罰款。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1110210

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