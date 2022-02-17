遭西方指未撤軍俄稱尚需時間 基輔烏東互控開火

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（中央社莫斯科17日綜合外電報導）美國和北約稱俄羅斯未從烏克蘭邊界附近撤軍，克里姆林宮今天駁斥這一說法，並表示軍事演習需要時間收尾。與此同時，基輔當局與烏東親俄分子互控在停火線附近開火。

綜合路透社和法新社報導，俄羅斯15日表示，部署在烏克蘭附近地區的部分俄軍部隊結束演習後，已開始返回基地。然而，美國及北大西洋公約組織（NATO）16日稱，該地區俄軍數量不減反增。

克里姆林宮（Kremlin）發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在新聞簡報會說，俄國國防部有關於部隊返回長期駐地的明確時程。

培斯科夫指出，軍演部隊是在好幾週集結起來的，不可能在一天之內撤回，撤軍需要時間，他表示，西方國家的俄軍未撤退說法是「一如既往的毫無根據指控」。

此外，烏克蘭政府軍和親俄分離主義分子今天指責彼此在烏東停火線附近開火。培斯科夫說，莫斯科嚴正關切頓巴斯（Donbass）地區爆發的暴力事件。

烏東分離主義分子先指控政府軍，過去24小時4度朝他們的據點開火，基輔當局予以否認。

政府軍則指控親俄分離主義分子砲擊盧甘斯克（Luhansk）地區的一個村莊，擊中一所幼稚園。

烏克蘭政府軍在東部的指揮中心指控俄國支持部隊「帶著非比尋常的憤世嫉俗心態」，砲擊斯塔尼齊亞盧甘斯卡（Stanytsia Luhanska）村，且根據初步統計，有2名平民受傷，基礎建設遭到破壞，且有斷電情況。

基輔及其西方盟友近幾週屢次表示，他們認為莫斯科可能會利用烏東地區衝突事件作為入侵的理由。俄方則指控基輔試圖讓事態升級，以武力奪回分離主義者佔據的領土。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）譴責斯塔尼齊亞盧甘斯卡村攻擊事件，並指其嚴重違反明斯克協議（The Minsk Accords）。

烏東戰爭於2014年爆發，俄羅斯、烏克蘭與烏東代表在德、法斡旋下於2015年2月達成明斯克協議（The Minsk Accords），讓基輔與宣布獨立的烏東頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克遵循停火。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）則在推特上表示，他已將今天的「挑釁砲擊」事件，告知歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）。

烏克蘭軍方在一夜記錄了29起違反停火協議行為，其中27起使用了明斯克協議禁止的重型武器，是近期平均攻擊次數的兩倍多。

自行建立的親俄盧甘斯克人民共和國（Luhansk People's Republic）民兵領袖列希成科（Yan Leshchenko），則指控基輔當局試圖升級停火線地帶的衝突。（譯者：張璦/核稿：陳政一）1110217