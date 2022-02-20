桃猿綽號球衣亮相 「國際美人」是誰熱身賽揭曉

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（中央社記者謝靜雯台北20日電）中職樂天桃猿隊5日正式開訓、預計25日開始實戰，3月2日對外自辦熱身賽開打，桃猿隊今天公布熱身賽綽號球衣Rise Green，也賣關子「國際美人」是誰，將於熱身賽正式揭曉。

中華職棒樂天桃猿隊農曆年後於5日正式在嘉義縣立棒球場開訓，喊出年度口號RISE UP「再戰起來」，希望可以展現強烈企圖心打進季後賽、拿下總冠軍。

桃猿隊春訓穿上綽號球衣是傳統，今天也正式公布今年綽號球衣Rise Green，此套球衣採螢光色系，潮流螢光色彩亮綠及亮桃上身，球衣主體延續低調黑色，螢光色更加醒目亮眼。

桃猿隊陣中球員有大家熟悉的綽號，例如投手「土虱」曾仁和、「老虎」黃子鵬，「陳陳」陳冠宇、「阿銀」梁家榮等，今年也賣關子要大家猜猜「國際美人」、BIUNG綽號是誰，待球衣亮相正式揭曉。

桃猿隊預計2月25日起舉行3場隊內分組對抗賽，3月2日起安排對外自辦熱身賽，3月2日首戰在嘉義縣立棒球場迎戰富邦悍將隊，中職官辦熱身賽則將於3月19日開打，桃猿隊在自辦和官辦熱身賽中，都將穿上綽號球衣。（編輯：張雅淨）1110220