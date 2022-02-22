悍將自辦熱身賽3/2首戰桃猿 預計郭俊麟先發

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（中央社記者謝靜雯台北22日電）中華職業棒球大聯盟富邦悍將隊今天公布春訓熱身賽時程，總計安排12場對外自辦熱身賽，首戰3月2日在嘉義縣立棒球場交手樂天桃猿隊，預計派投手郭俊麟先發。

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被教練團點名很有機會擠進開季先發輪值的郭俊麟2020年中職選秀前接受手肘韌帶置換手術，去年9月開始在二軍出賽，去年季末11月時首度上到一軍，總計一軍出賽投2場，都是先發，單場最長投球局數為4局，目前中職一軍首勝還沒開張。

中職各隊備戰新球季，在3月19日官辦熱身賽開打前，各自安排自辦熱身賽，目前桃猿排定14場對外自辦熱身賽，中信兄弟隊安排12場，統一7-ELEVEn獅隊也有11場對外熱身賽。（編輯：李明宗）1110222