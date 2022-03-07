LLB少棒、青少棒選拔賽 首度移師台東舉行

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（中央社記者謝靜雯台北7日電）台灣世界少棒聯盟成立，今天記者會也宣告111年LLB選拔賽、謝國城盃少棒、青少棒賽首度移師台東舉行，分別於4月17日、23日開打，回到台灣棒球的原鄉。

台灣世界少棒聯盟（TLLB）為世界少棒聯盟Little League Baseball（LLB）總會於台灣之官方認證分區組織，將自今年起負責台灣LLB所有事務，包含推廣、球隊登錄及選拔賽等，並於國內推廣幼兒及少年棒球運動，增進幼兒及少年國際視野。

今天記者會宣布，今年LLB少棒及青少棒選拔賽、謝國城盃將首度在台東舉辦，結合台東縣長饒慶鈴施政重點「重振台東棒球原鄉」政策，除了選拔賽外，為了讓遠道而來的球隊體驗台東獨有的文化，也會與台東縣延平鄉公所合作，於4月16在紅葉國小舉辦開幕園遊會，安排吃喝玩樂相關活動，讓參賽球隊免費體驗布農文化特色。

台東縣長饒慶鈴在致詞時提到，非常高興謝國城盃少棒與青少棒全國賽從今年起在台東縣辦理，這也是台東首度辦理選拔賽，台東縣是全國少數擁有五級棒球體制的縣市，更是培育棒球人才的搖籃，縣府爭取新台幣1.12億元經費整建台東棒球村，也將持續帶動棒球運動觀光產業，讓台東棒球運動邁入下一個巔峰。

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中華電信冠名贊助本屆LLB少棒選拔賽，賽事全名為「中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽」，將於4月17日至24日舉行，也將舉辦棒球公益活動，贊助4所偏鄉少棒球具，並邀請球星至偏鄉舉辦棒球營，紮根基層，培育少棒幼苗。「111年國光牌謝國城全國青少棒錦標賽」則將於4月23日至5月1日舉行。

此次選拔賽冠軍的球隊，台灣世界少棒聯盟參考LLB世界冠軍，設計冠軍錦旗及冠軍牌，希望獲得冠軍殊榮的球隊有全新的感受，取得代表權前往亞太區參賽球隊將有全新設計球衣，希望出征的球隊可以拿下好成績、前進世界大賽。（編輯：唐聲揚）1110307