楊俊瀚以賽代訓有驚喜 瞄準亞運拚創佳績

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田徑好手楊俊瀚（左2）9日參加111年新北市全國青年盃田徑公開賽，在100公尺決賽跑出10秒04，但因超風速不列全國紀錄，儘管距離挑戰全國紀錄或10秒大關更近一步，楊俊瀚仍希望現階段先專注在自己身上，「什麼時候能突破，就像今天突然跑出來（成績），我也不能去預測，還是專注在可控因素中」。中央社記者黃巧雯攝 111年3月9日

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（中央社記者黃巧雯台北9日電）「台灣最速男」楊俊瀚以賽代訓，今天參加青年盃田徑公開賽100公尺決賽跑出10秒04，但因超風速不列全國紀錄，但已是在台參賽最佳成績，他目標放眼今年亞運，盼成績能再突破。

楊俊瀚2018年國際賽大豐收，先是在同年亞運前的在日本大學田徑公開賽以10秒11，締造男子100公尺全國紀錄，又在雅加達亞運男子200公尺以20秒23刷新全國紀錄，為台灣添得1面銀牌，改寫隊史紀錄。

新北市全國青年盃田徑公開賽在板橋第一運動場舉行，楊俊瀚報名100公尺、200公尺項目，今天先在公開男子組100公尺亮相，決賽以10秒04收下金牌，但因超風速（+2.9m/s ），不列入全國紀錄。根據田徑規則，短跑200公尺以下的賽事，只要順風每秒超過2公尺以上，成績將不列入正式紀錄，只能做為參考成績。

楊俊瀚開季港都盃首戰100公尺繳出10秒32，第2戰征戰青年盃成績同樣不錯，楊俊瀚賽後接受媒體聯訪時謙虛地說，「覺得今天也是運氣成份居多，順風的時候搭配上我想要執行的一些技術、動作，才會有這麼好成績，儘管超風速，但是代表是可以達到的境界，將繼續努力」。

從第一時間看到大螢幕的成績，到大會廣播提到超風速，楊俊瀚形容心情猶如從懸崖摔下，但還是很高興有跑出這樣的成績，代表先前的訓練有收獲，有助於提升自信心。

儘管距離挑戰全國紀錄或10秒大關更近一步，楊俊瀚仍希望現階段先專注在自己身上，「什麼時候能突破，就像今天突然跑出來（成績），我也不能去預測，還是專注在可控因素中」。

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楊俊瀚接下來將參加27日登場的全國大專校院田徑公開賽，預計4月還有3場日本賽事，之後返台參加台灣田徑公開賽，若世錦賽有達標，7月將赴美參賽，接著就是9月杭州亞運。

楊俊瀚表示，先前受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，未能連續參賽，影響比賽感覺，但今年比賽逐漸恢復正常，他和教練也有更多期待，而今年最大目標將鎖定亞運，希望成績能再突破個人最佳成績。（編輯：屈享平）1110309