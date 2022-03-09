熱身賽曾仁和先發3局無失分 陳冠宇飆6上6下

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（中央社記者楊啟芳台北9日電）中職味全龍隊今天作客嘉義縣棒球場與樂天桃猿隊交手，桃猿先發投手曾仁和投3局，最快球速145公里；陳冠宇中繼2局演出6上6下，都沒有失分，不過桃猿最終2比4落敗。

桃猿在3局下率先展開攻勢，林承飛因失誤上壘後，靠著盜壘、推進及陳俊秀的安打跑回1分。

不過味全在4局上，趁投手黃子鵬不穩時展開反攻，李凱威敲二壘安打後出現保送，邱辰、吳東融敲安打送回1分，接著張祐銘遭觸身球擠回1分，林智勝再擊出高飛犧牲打得1分，單局攻下3分超前。之後雙方再各得1分，終場味全以4比2奪勝。

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桃猿隊今天推出2名前旅外投手出賽，曾仁和先發投3局被敲3支安打，投2次三振、1次保送，沒有失分，最快球速145公里；陳冠宇在第6局登板，總計中繼2局演出6上6下，飆出3次三振，同樣沒有失分，最快球速144公里；此外黃子鵬投2局失3分，王躍霖投1局失1分，朱俊祥投1局無失分。

味全今天的先發投手郭郁政主投4局，被敲出4支安打，投出3次三振，失掉1分非責失；另外劉家愷中繼1局無失分，吳秉恩中繼1局失1分，蔡明憲、黃東淯、劉昱言各投1局都沒有失分。（編輯：屈享平）1110309