自辦熱身賽林子偉敲超前安打 獅隊險勝桃猿

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中職統一獅隊11日在台南的自辦熱身賽，目前隨獅隊練習的前旅美好手林子偉敲出超前2分打點安打，助統一獅奪勝。圖為111年3月9日林子偉出賽畫面。（統一獅隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年3月11日

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（中央社記者楊啟芳台北11日電）中職樂天桃猿隊今天兵分兩路進行自辦熱身賽，在台南棒球場與統一獅隊交手，兩隊比數拉距，6局下隨獅隊練習的林子偉敲出2打點超前安打，終場獅隊以5比4獲勝。

桃猿在1局上展開攻勢，郭嚴文選到保送後，朱育賢、梁家榮都敲出安打，攻下1分；3局下獅隊攻佔滿壘後，陳鏞基擊出高飛犧牲打，追平比數；桃猿於4局上再靠著梁家榮、邱丹、林楷錡敲安打，得1分超前；不過獅隊5局下滿壘時，姚雨翔擊出高飛犧牲打，再度追平比分。

在雙方2比2的情況下，6局下獅隊的蘇智傑選到保送、許哲晏敲出二壘安打，接著林子偉再敲安打，帶有2分打點超前。前旅美選手林子偉雖然不是獅隊球員，不過春訓期間跟著獅隊一起練習，自辦熱身賽也會下場，此戰2打數敲出2支安打，包括1支二壘安打。

兩邊在第7局各得1分，9局上桃猿的余德龍轟出陽春砲再反攻1分，不過最終獅隊還是以5比4獲勝。

獅隊先發投手姚杰宏投2局，被敲3支安打、投1次保送，失掉1分；接著獅隊啟用7名後援投手，其中邱浩鈞、吳丞哲、劉予承都演出3上3下。桃猿隊先發投手林子崴則是投滿5局，被敲3支安打，出現5次保送，送出6次三振，失2分含1分責失。（編輯：吳協昌）1110311