曾仁和傷退暫無大礙 王維中先發1局失4分

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中華職棒味全龍隊自辦熱身賽15日在斗六棒球場迎戰樂天桃猿隊，桃猿派出投手曾仁和（圖）先發，首局讓打者3上3下，2局遇亂流，3局被打者擊出強襲球打中傷退，初步檢查暫無大礙。（樂天桃猿隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年3月15日

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（中央社記者謝靜雯台北15日電）中職味全龍隊今天自辦熱身賽與樂天桃猿隊交手，龍隊派出投手王維中先發，投1局被敲5支安打、失掉4分，最快球速141公里；桃猿隊先發投手曾仁和遭強襲球擊中傷退，初步檢查暫無大礙。

中華職棒味全龍隊今天自辦熱身賽在斗六棒球場迎戰樂天桃猿隊，龍隊先發投手王維中首局狀況多，接連被林澤彬、藍寅倫敲出安打，陳俊秀敲出滾地球造成龍隊守備失誤、桃猿攻占滿壘。

王維中滿壘時被朱育賢敲出安打先掉1分，林智平再敲出安打、一棒送回2分，林承飛再補上安打，送回桃猿隊第4分，王維中穩住陣腳，沒有再丟掉分數，但因為投球數偏多，1局投完、提前退場。

王維中上一場熱身賽先發為12日對富邦悍將，被林哲瑄敲出全壘打，總計投1局失掉2分，今天賽前設定投球數為40球；王維中今天投1局被敲5支安打、失掉4分，最快球速141公里。

味全龍隊2局有攻勢，吉力吉撈．鞏冠獲得四壞保送，拿莫．伊漾敲出三壘安打先送回1分，李凱威開轟、2分砲幫助球隊將比數追至3比4。

桃猿3局再起攻勢，靠著陳俊秀安打、暴投、滾地球、林承飛安打再拿1分，桃猿隊9局靠著林澤彬安打、短打推進、四壞保送、雙盜壘，多添1分保險分，終場以6比3拿下勝利。

桃猿隊今天派出投手曾仁和先發，首局讓打者3上3下，2局遇亂流，3局面對首名打者張政禹，被打者擊出強襲球打中傷退，今天總計投2.1局被敲2支安打，投出1次保送、1次三振，失掉3分。

曾仁和遭強襲球擊中，被隊友揹著退場，經過冰敷和初步檢查，為右腳踝挫傷、暫無大礙。（編輯：張雅淨）1110315