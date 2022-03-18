U10少棒裁判槓家長 松山區體育會：暫停職務

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北18日電）網路上一段影片顯示，上週日松山區體育會舉辦的U10棒球賽，疑似捕手因漏接球擊中裁判，裁判與選手家長發生言語衝突。體育會教練王信博表示，此名裁判暫時停止裁判工作。

有網友在網路上PO出影片並表示，13日松山區體育會舉辦的理事長盃U10棒球賽，疑似捕手因漏接球擊中裁判，裁判跟捕手說「不會接不要蹲，要不要拿個手套來幫你接」，後來家長希望裁判用更正面的語氣提醒孩子，雙方因而起言語衝突。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

松山區體育會教練王信博表示，目前看到的只有那段影片，不知前因後果，可能雙方作法都有討論空間，不過裁判確實有言語失當，此名裁判因工作繁忙決定不再接裁判，體育會也暫時不讓此名裁判再擔任相關工作。

被認為是事主的新北光芒社區少棒隊則在臉書聲明，影片中的家長並非光芒隊家長，且教練團一直提醒孩子與家長，比賽過程中與賽後有任何問題，都要經過教練或球隊跟主辦單位反應，球隊都有嚴格遵守。（編輯：張芷瑄）1110318