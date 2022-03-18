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王柏融熱身賽先發3支0 吳念庭替補上場

2022/3/18 20:27
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（中央社記者楊啟芳台北18日電）日職日本火腿隊台灣選手王柏融今天在官辦熱身賽先發守一壘，不過3打數沒有安打，最後火腿隊以1比6不敵橫濱DeNA隊；另一場西武獅隊的吳念庭以替補身分上場，1打數無安打。

火腿隊今天與橫濱DeNA隊交手的賽事，王柏融先發打第8棒、守一壘，3局下遭三振，4局下擊出二壘方向平飛球出局，7局下擊出右外野飛球出局，並在8局上退場休息，由清宮幸太郎代守一壘。總計王柏融3打數沒有安打，目前在官辦熱身賽打擊率是不到1成的0.087。

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橫濱打線全場共敲出13支安打，1局上二壘有人時，牧秀悟、宮崎敏郎都敲安打攻下1分；3局上二壘有人時，牧秀悟敲安打再得1分；4局上宮崎敏郎、佐野惠太都敲出安打，加上對方失誤、東克樹的犧牲打，攻下2分；7局上桑原將志轟出陽春砲，8局上再得1分，終場橫濱就以6比1擊敗火腿。

另一場西武獅隊與養樂多隊交手的賽事，西武台灣選手吳念庭沒有先發，在7局上代守三壘，9局下擊出投手方向滾地球出局，目前他在官辦熱身賽打擊率為1成79。（編輯：屈享平）1110318

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