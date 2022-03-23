國中硬式棒球聯賽32強複賽 恆春爆冷勝二重

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（中央社記者楊啟芳台北23日電）國中硬式棒球聯賽今天進入32強複賽，屏東縣恆春國中先發投手陳冠翔一路壓制衛冕軍新北市二重國中打線，最終恆春以5比0拿下勝利，取得16強門票。

開賽恆春就有攻勢，王崇豪和陳冠翔接連靠著守備失誤上壘，接著黃靖哲擊出內野安打形成滿壘，唐威擊出二壘安打，一棒送回2分，再靠著守備失誤及野手選擇添2分；到了第5局唐威敲出二壘安打再下一城，恆春一路領先直到比賽結束。

二重打線今天受到恆春先發投手陳冠翔壓制，他完投7局無失分，送出6次三振，沒有出現四死球，共被敲出6支安打，拿下勝投。陳冠翔表示，今天運用滿多伸卡球及指叉球來搭配，才能收到效果。

陳冠翔曾在預賽對上長安時吞敗，今天再度先發，恆春總教練李祖岑認為球隊最好的投手就是陳冠翔，比賽前提醒他指叉球要投出來，「他在打球很有天份，能力上不需要擔心，最大的缺點就是沒有神經，不知道每場比賽的重要性，要把他逼到絕境，像今天這場比賽是淘汰賽，沒有退路了他才會正常發揮。」

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恆春下一場比賽將遇上高雄球隊，李祖岑表示，雖然國三生只有5個，但明天還是會讓國三的投手登板先發，畢竟這是他們國中最後一年比賽。被問到今年的目標，李祖岑說，去年在16強就是遇到忠孝而止步，希望今年能有突破。

另一場賽事，花蓮縣化仁國中與台東體中今天在32強賽交手，上演投手戰，雙方前6局都無法越雷池一步，化仁在7局下靠著東體投手出現犯規攻進再見分，以1比0險勝，前進國中聯賽硬式組16強。（編輯：謝雅竹）1110323