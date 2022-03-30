高國輝9上敲追平轟 官辦熱身賽悍將戰和桃猿

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中華職棒官辦熱身賽30日最後一天，富邦悍將隊高國輝（後中）9局上從樂天桃猿隊朱俊祥手中轟出追平比分陽春砲，讓雙方終場就以3比3握手言和。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年3月30日

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（中央社記者楊啟芳台北30日電）中職官辦熱身賽今天進入最後一天，在嘉義市棒球場的賽事，樂天桃猿本來取得1分領先，不過富邦悍將高國輝在9局上轟出追平陽春全壘打，終場雙方以3比3握手言和。

桃猿在1局下展開攻勢，林立敲安打後，藍寅倫靠著捕手傳球失誤上壘，梁家榮再敲安打送回1分；4局下廖健富敲二壘安打後，成晉補上安打再得1分，桃猿取得2比0領先。不過5局上悍將的張進德選到保送、范國宸敲安打後，于森旭擊出三壘安打，帶有2分打點追平比分。

到了8局下，桃猿隊的林立敲安打、梁家榮選到保送後，陳俊秀敲出超前安打；不過9局上悍將的高國輝從朱俊祥手中轟出陽春全壘打，再度追平比數，終場兩邊就以3比3戰成平手。

悍將此戰先發投手陳仕朋用74球投5局，被敲5支安打，沒有出現保送，送出3次三振，失掉2分不過僅1分責失；之後郭俊麟、江國豪各投1局都沒有失分，李建勳投1局被敲2支安打、出現1次保送，失1分；最後曾峻岳則是投1局演出3上3下，飆出2次三振無失分。

桃猿隊先發投手為洋投狂威，用54球投5局，被敲6支安打，投1次保送、3次三振，失掉2分；之後洋投霸林爵中繼投2.2局，被敲1支安打，送出4次三振無失分；接著陳禹勳投0.1局沒有掉分，朱俊祥投1局挨轟失1分。（編輯：謝雅竹）1110330