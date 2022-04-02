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疫情10/300

林昀儒再採檢結果陰性 能否解隔離待3日複驗

2022/4/2 21:19（4/2 21:24 更新）
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台灣桌球一哥林昀儒1日返台落地採檢陽性，2日上午再次採檢後結果出爐，這次檢驗結果陰性。（中央社檔案照片）
台灣桌球一哥林昀儒1日返台落地採檢陽性，2日上午再次採檢後結果出爐，這次檢驗結果陰性。（中央社檔案照片）
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（中央社記者龍柏安台北2日電）台灣桌球一哥林昀儒昨天返台落地採檢陽性，今天上午再次採檢後結果出爐，這次檢驗結果陰性；明天上午他將再次接受採檢，一旦檢查結果仍是陰性就可望「出關」。

世界排名第6的林昀儒本週剛結束在卡達杜哈舉辦的WTT杜哈球星挑戰賽，昨天返台，他在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）落地採檢時為陽性，讓不少球迷擔心他的身體狀況與後續處理。

中央流行疫情指揮中心今天下午召開記者會時，被問到林昀儒的狀況，指揮官陳時中雖證實檢查結果陽性，但指林昀儒無症狀，根據以往情況，現在應該是陰陰陽陽的時候。

這次台灣桌球代表團一行共有22人一起搭機返台，其中僅林昀儒被驗出陽性，其他球員與隊職員都呈現陰性，也已全數入住隔離飯店。

與林昀儒親近的友人受訪時透露，林昀儒目前一切正常，沒有任何不適，明天上午預計將再次接受採檢，只要結果仍是陰性，應可提前「出關」回宜蘭進行居家隔離。

不過，林昀儒的友人表示，這次林昀儒返台落地採檢陽性的小插曲，恐影響接下來林昀儒在隔離期的訓練，但一切仍得等到林昀儒的最後檢驗結果出爐後才能再做打算。（編輯：戴光育）1110402

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