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疫情11/300

林昀儒3採陰性 晚間回宜蘭居家檢疫

2022/4/3 19:50（4/3 20:12 更新）
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台灣桌球好手林昀儒在WTT挑戰賽結束後，自卡達返台落地採檢陽性，2日、3日再次採檢都是陰性。（中央社檔案照片）
台灣桌球好手林昀儒在WTT挑戰賽結束後，自卡達返台落地採檢陽性，2日、3日再次採檢都是陰性。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃巧雯台北3日電）台灣桌球一哥林昀儒在WTT挑戰賽結束後，自卡達返台落地採檢陽性，昨天、今天再次採檢都是陰性。中華民國桌球協會秘書長葉國欽表示，預計今晚可回宜蘭居家檢疫。

林昀儒在卡達舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）球星挑戰賽告一段落後返台，代表隊同行22人中僅林昀儒1日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）落地採檢時為陽性，但並無症狀，而其他人都是陰性。

林昀儒昨天再次接受採檢為陰性，今天上午再次採檢，結果也是陰性。葉國欽接受中央社訪問時表示，預計林昀儒今晚返回宜蘭居家檢疫。

不過，林昀儒原訂隔離期間訓練計畫也受影響，儘管不急於這一、兩天恢復訓練，據了解，因訓練起始日有變動，加上正值清明連假期間，最快得等到4月6日由宜蘭縣衛生局確認是否重送隔離訓練計畫書。（編輯：管中維）1110403

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