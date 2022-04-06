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林昀儒返宜蘭隔離 社群罕見發文謝粉絲

2022/4/6 17:30（4/6 17:51 更新）
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台灣桌球一哥林昀儒。（圖取自instagram.com/lin__yun_ju）
台灣桌球一哥林昀儒。（圖取自instagram.com/lin__yun_ju）
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（中央社記者龍柏安台北6日電）台灣桌球一哥林昀儒上週搭機返台，落地採檢被驗出陽性，所幸2次複驗皆陰性，目前返回宜蘭隔離，他罕見在社群媒體上發文感謝大家支持，也透露能從粉絲留言感受到大家的溫暖。

東京奧運桌球混雙銅牌得主、「國民金孫」林昀儒上週結束在卡達杜哈的WTT杜哈球星挑戰賽返台，落地採檢驗出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性反應，所幸歷經2次複驗皆陰性，讓他得以順利返回宜蘭進行隔離。

不太使用社群媒體的林昀儒，Instagram帳號開辦至今僅發過13篇文，昨天他則罕見地在IG上發文，也親自解釋目前自己的狀況，他透露，在經過連續2次檢測都呈現陰性之後，他已經在前天開始進行居家隔離。

林昀儒也說，不管是在網路上，還是私訊給他的關心，他都有看到，也深刻地感受到大家的溫暖，他也利用這個機會和所有關心他的球迷朋友說聲謝謝。

林昀儒還貼出左手持拍的比賽照片，以及一張自拍照，他說：「這1個多月來賽事很密集，雖然表現自己不是特別滿意，但也從中找到非常多需要再改進的地方，也算是另一種收穫。」

在最後，林昀儒不忘再次感謝所有曾在電視機前幫他加油的球迷和朋友，他強調接下來會繼續努力，並期許在本土疫情再次升溫期間，所有人都能平安健康。（編輯：張芷瑄）1110406

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