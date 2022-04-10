王溢正臨危授命完美中繼搶勝 兄弟21局無得分

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中職樂天桃猿隊投手曾仁和10日先發登板只投2球，就被強襲球擊中傷退，隊友王溢正（圖）緊急登板中繼，4.2局好投壓制，率隊以5比0拿下近期2連勝。中央社記者張新偉攝 111年4月10日

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（中央社記者謝靜雯、張新偉台北10日電）中職樂天桃猿隊投手曾仁和只投2球，被強襲球擊中傷退，王溢正緊急登板，一開始還以為是開玩笑，中繼4.2局好投壓制，率隊以5比0拿下近期2連勝，中信兄弟連21局無得分吞下4連敗。

中華職棒樂天桃猿隊投手曾仁和運氣不太好，春訓熱身賽兩度被強襲球打中，今天在主場樂天桃園棒球場迎戰中信兄弟隊，先發首局面對兄弟首名打者又被強襲球打中傷退。

桃猿隊王溢正緊急接手中繼，總計用55球投4.2局，沒被敲出安打，投出2次三振、1次保送，無失分，好投壓制、拿下勝投，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

王溢正賽後受訪表示，接到通知時以為是開玩笑，因為曾仁和從春訓就被打到很多次，他當下完全還沒開始準備，臨時登板想辦法把節奏抓回來，第1局時身體張力還沒有起來，第2局慢慢進入狀況，「資深選手，就是要配合教練團安排，有位置最重要。」

桃猿隊總教練曾豪駒表示，今天賽前王溢正接受中職生涯滿1000局表揚時，有跟他說目標是至少1500局，今天王溢正中繼表現完美，曾仁和預計至少休4週，王溢正會頂替先發。

桃猿隊3局靠著邱丹安打開啟攻勢，陳晨威敲出三壘打送回團隊第1分，林立高飛犧牲打送回第2分；桃猿4局再起攻勢，靠著陳俊秀安打、失誤、梁家榮安打添分，林承飛安打、張閔勛高飛犧牲打，送回第4分。

桃猿隊7局靠著接連四壞保送攻占一、二壘，林立適時安打，替球隊多添1分保險分，桃猿順利拿下勝利。

兄弟隊投手吳哲源今天生涯初先發，總計投6局失掉4分（3分責失分），承擔敗投；兄弟隊連2場比賽都沒能拿下分數，近期連21局無得分。（編輯：張雅淨）1110410

中職樂天桃猿隊投手王溢正（前中）10日緊急接替傷退的曾仁和登板中繼，投4.2局無失分，好投壓制，拿下勝投也獲選單場最有價值球員（MVP），賽後開心與啦啦隊跳舞慶祝。中央社記者張新偉攝 111年4月10日

中職樂天桃猿隊10日下午在樂天桃園棒球場與中信兄弟隊交手，桃猿投手王溢正（左）臨危受命、緊急接手中繼，總計用55球投4.2局，沒被敲出安打，投出2次三振、1次保送，無失分，好投壓制助隊奪勝。中央社記者張新偉攝 111年4月10日

中華職棒樂天桃猿隊（圖）10日與中信兄弟隊在桃園交手，終場樂天以5比0奪勝，賽後選手們在場中慶祝致意。中央社記者張新偉攝 111年4月10日

中職樂天桃猿隊10日在樂天桃園棒球場與中信兄弟交手，桃猿專屬啦啦隊樂天女孩在場邊帶動加油氣勢，中央社記者張新偉攝 111年4月10日

中職中信兄弟隊（圖）10日在樂天桃園球場以0比5不敵樂天桃猿隊，苦吞4連敗，全隊已連21局無得分。中央社記者張新偉攝 111年4月10日

中職樂天桃猿隊10日在樂天桃園棒球場與中信兄弟交手，專屬啦啦隊樂天女孩新學妹詩媛首次登板應援，展現苦練成果。中央社記者張新偉攝 111年4月10日

中職樂天桃猿隊專屬啦啦隊樂天女孩新學妹詩媛（右）10日首次登板應援，副隊長筠熹（左）一旁照顧，對她初登板表現給予很大肯定。中央社記者張新偉攝 111年4月10日