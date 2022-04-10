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曾仁和先發投2球傷退 骨裂至少休4週

2022/4/10 17:55（4/10 22:16 更新）
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中職樂天桃猿隊投手曾仁和（擔架上）10日在主場與中信兄弟隊交手，只投2球就遭強襲球打到骨裂、被擔架抬下場。（呂佳龍提供）中央社記者張新偉傳真 111年4月10日
中職樂天桃猿隊投手曾仁和（擔架上）10日在主場與中信兄弟隊交手，只投2球就遭強襲球打到骨裂、被擔架抬下場。（呂佳龍提供）中央社記者張新偉傳真 111年4月10日
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（中央社記者謝靜雯、張新偉台北10日電）中職樂天桃猿隊投手曾仁和運氣不太好，今天與中信兄弟交手，只投2球就被強襲球打中骨裂、被擔架抬下場，總教練曾豪駒表示，曾仁和至少休4週，王溢正會先頂替先發。

樂天桃猿隊投手曾仁和今年春訓時就多次被強襲球擊中，今天在主場樂天桃園棒球場迎戰中信兄弟隊，先發僅投2球，被兄弟開路先鋒王威晨敲出投手前強襲球擊中傷退。

球團回報，經過斷層掃描確認，曾仁和右側腓骨顯示為線型骨裂，至於要休多久，目前還無法完全確定；曾豪駒表示，對上半季戰況多少有影響，要讓骨頭休息，至少需要4週左右。

曾豪駒提到，曾仁和的狀況應該與習慣動作有關，投完球之後身體會左傾，打者打成中線的球就容易被打到，這也是他傷後復出需要面對的問題，守備還需要再加強。

曾豪駒表示，目前回報曾仁和的狀況是輕微骨裂，但還是要看復健狀況，什麼時候歸隊說不準，希望他把傷養好再回來。（編輯：張雅淨）1110410

中職樂天桃猿隊投手曾仁和10日先發登板，只投2球就被強襲球打中骨裂。總教練曾豪駒（圖）受訪表示，對上半季戰況多少有影響，要讓骨頭休息，至少需要4週左右。中央社記者張新偉攝 111年4月10日
中職樂天桃猿隊投手曾仁和10日先發登板，只投2球就被強襲球打中骨裂。總教練曾豪駒（圖）受訪表示，對上半季戰況多少有影響，要讓骨頭休息，至少需要4週左右。中央社記者張新偉攝 111年4月10日
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