哥倫比亞前足球明星林康車禍不治 享年55歲

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（中央社波哥大13日綜合外電報導）醫師表示，兩天前車禍重傷的哥倫比亞前足球明星林康（Freddy Rincon）今天過世，享年55歲。

法新社報導，林康11日發生車禍後送至卡利市（Cali）因巴納科醫院（Imbanaco Clinic）治療，當時他所搭乘的車輛與一輛巴士相撞。

院方說：「儘管我們的醫療和護理團隊盡了一切努力，患者林康仍於今天過世。」

美國有線電視新聞網（CNN）在車禍當天報導，這起車禍造成5人受傷，包括林康。院方表示他頭部傷勢嚴重。

司職中場的林康在1990、1994和1998年踢過3屆世界盃，為哥倫比亞國家隊出賽84場攻進17球。

林康1966年出生於哥倫比亞西部布維那文土（Buenaventura），是1990年代哥倫比亞黃金世代的關鍵球員之一。

林康曾為西甲豪門皇家馬德里（Real Madrid）效力，不過生涯大多時間在巴西踢球，他待過帕梅拉斯隊（Palmeiras）和歌林多隊（Corinthians），2000年曾助歌林多隊贏得FIFA世界球會盃（FIFA Club World Cup）冠軍。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1110414