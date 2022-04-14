HBL新竹高商女籃全勝乙組3連霸 林智堅贈獎勵金

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新竹高商女籃隊以全勝之姿，勇奪HBL乙組冠軍，創下3連霸，新竹市長林智堅（後左4）肯定球員們的付出，14日贈送獎勵金及球員挑選的帽T勉勵。中央社記者郭宣彣攝 111年4月14日

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（中央社記者郭宣彣新竹市14日電）新竹高商女籃隊以全勝之姿，勇奪110學年度高中籃球聯賽（HBL）乙組冠軍，創下3連霸，新竹市長林智堅今天贈送獎勵金新台幣6萬元及球員挑選的帽T勉勵，肯定女籃隊的努力。

新竹市政府今天將市府1樓打造成半場禁區，由林智堅親自接見新竹高商女籃隊員，他表示，孩子需兼顧學業與球技，相當不容易，這次獲佳績也讓他感到與有榮焉，肯定球員們的付出。

竹商女籃總教練陳姿汶說，最喜歡孩子們的團隊精神，不只把進攻、防守做好，包含私下照顧與陪伴彼此，也能在球場上展現絕佳默契。

3年級的隊長林慈筠表示，只有團隊合作才能幫助球隊拿下勝利，而不是講求個人表現，「一個人可以走得很快，但一群人可以走得更遠」。

新竹市政府提供新聞資料指出，新竹高商在106及107學年度分別以1、2分之差敗給對手，無緣晉級全國；但從108學年度起，連續3年以全勝之姿稱霸賽場，創隊史新紀錄。（編輯：戴光育）1110414