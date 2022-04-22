謝國城盃少棒賽 台東縣、屏東縣搶下4強門票

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111年謝國城盃全國少棒錦標賽持續展開，屏東縣22日和台南市廝殺到延長賽，最後在8局上突破僵局制，屏東蔡宇昊（前右）敲出超前3分砲，助隊以8比5搶下4強門票。（台灣世界少棒聯盟提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年4月22日

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（中央社記者楊啟芳台北22日電）謝國城盃全國少棒錦標賽今天進行敗部冠軍戰，台東縣以11比0扣倒高雄市，晉級4強；屏東縣則和台南市廝殺到延長賽，屏東縣靠著蔡宇昊敲3分砲，以8比5搶下4強門票。

台東縣首局就趁著高雄市先發投手藍聖捷控球出狀況，一舉攻得4分；3局下再趁著對方2次守備失誤、2個四死球攻下6分大局，達到提前結束比賽的門檻，全隊打線中以陳仕鴻2安、4打點最出色。

台東縣總教練方穎豐肯定子弟兵的臨場發揮，「我們孩子今年個子比較小，所以長程砲火不是很好，但有跟到節奏打中球心。」

台東縣先發投手李威翰用60球完投4局，只被敲出2支安打，有2個保送和4次三振，演出生涯首場完封勝的他其實是主戰捕手，今天是這學期來首度登板，「昨天教練就跟我說可能先發，平常心專心投就好，不要想太多，把球丟進去，被打也沒關係。」

屏東縣和台南市的賽事，比賽前段屏東縣一度取得5比1領先，但4局下讓台南市攻得4分大局追平，將戰線拉進延長賽。8局上進入突破僵局制，蔡宇昊在1出局，一、三壘有人情況下，敲出3分砲，連續2天都開轟。

賽後蔡宇昊表示，能在比賽尾聲敲出致勝一擊比昨天更開心，「今天最後一局這打席比較緊張，打出去以為被接殺，看前面跑者在繞壘才知道全壘打，原本設定直球，結果2好球後打到變化球，在內角比較高的位置，打到就飛出去。」

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蔡宇昊在2週前的國小硬式聯賽歷經小低潮，當時還曾難過落淚，這次他逐漸找回手感，接連2天敲出全壘打幫助球隊贏球，屏東縣總教練陳啟民也相當欣慰，「他一直以來都是重要的前段棒次，希望他這2場後可以脫胎換骨。」

4強賽對戰組合出爐，明天早上10時先由地主台東縣對抗衛冕軍桃園市，下午1時則是台北市和屏東縣進行南北大戰，2場勝方將晉級冠軍戰。（編輯：張芷瑄）1110422