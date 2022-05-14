中信兄弟陳子豪14日快篩陽 已安排PCR採檢

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中職中信兄弟隊野手陳子豪13日出賽繳出單場雙響砲好表現，但14日球團公告陳子豪快篩陽性，已經安排進一步PCR檢測，其餘隊職員快篩皆是陰性。圖為陳子豪13日出賽畫面。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年5月14日

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（中央社記者謝靜雯台北14日電）中職中信兄弟隊野手陳子豪昨天單場雙響砲、手感火燙，但今天球團公告陳子豪快篩陽性，已經安排進一步PCR檢測，其餘隊職員快篩皆是陰性，陳子豪沒有密切接觸者。

中華職棒中信兄弟隊昨天在新莊棒球場與富邦悍將隊交手，野手陳子豪手感升溫，總計5打數敲出4支安打，單場雙響砲、貢獻3分打點，率隊拿下勝利，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

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兄弟隊今天發出公告，陳子豪上午反映身體不適、進行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩，結果為陽性，球團內部疫調，沒有與陳子豪密切接觸者，昨日賽後接受媒體MVP採訪時，陳子豪也戴了兩層口罩保護自己、保護他人。

兄弟球團表示，其餘隊職員今天也於飯店進行快篩，結果皆為陰性；兄弟原定今天與富邦悍將隊比賽因雨延賽，明天將繼續在新莊棒球場與悍將隊交手。（編輯：屈享平）1110514