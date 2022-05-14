更多編輯台推薦新聞：
人體細胞圖譜助疾病治療 科學家揭研究過程如冰沙中鑑別水果顆粒
國際

人體細胞圖譜助疾病治療 科學家揭研究過程如冰沙中鑑別水果顆粒

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握
生活

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握

3類對象快篩陽性視同確診12日實施 通報5步驟一次看
生活

3類對象快篩陽性視同確診12日實施 通報5步驟一次看

疫情整理包》本土6萬4972例 開設學齡前兒童就醫綠色通道

疫情整理包》本土6萬4972例 開設學齡前兒童就醫綠色通道

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
陳時中：研議口服藥綠色通道 加速確診者用藥
首頁 / 運動

中信兄弟陳子豪14日快篩陽 已安排PCR採檢

2022/5/14 14:52（5/14 14:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中職中信兄弟隊野手陳子豪13日出賽繳出單場雙響砲好表現，但14日球團公告陳子豪快篩陽性，已經安排進一步PCR檢測，其餘隊職員快篩皆是陰性。圖為陳子豪13日出賽畫面。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年5月14日
中職中信兄弟隊野手陳子豪13日出賽繳出單場雙響砲好表現，但14日球團公告陳子豪快篩陽性，已經安排進一步PCR檢測，其餘隊職員快篩皆是陰性。圖為陳子豪13日出賽畫面。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年5月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北14日電）中職中信兄弟隊野手陳子豪昨天單場雙響砲、手感火燙，但今天球團公告陳子豪快篩陽性，已經安排進一步PCR檢測，其餘隊職員快篩皆是陰性，陳子豪沒有密切接觸者。

中華職棒中信兄弟隊昨天在新莊棒球場與富邦悍將隊交手，野手陳子豪手感升溫，總計5打數敲出4支安打，單場雙響砲、貢獻3分打點，率隊拿下勝利，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

兄弟隊今天發出公告，陳子豪上午反映身體不適、進行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩，結果為陽性，球團內部疫調，沒有與陳子豪密切接觸者，昨日賽後接受媒體MVP採訪時，陳子豪也戴了兩層口罩保護自己、保護他人。

兄弟球團表示，其餘隊職員今天也於飯店進行快篩，結果皆為陰性；兄弟原定今天與富邦悍將隊比賽因雨延賽，明天將繼續在新莊棒球場與悍將隊交手。（編輯：屈享平）1110514

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族