陽岱鋼單場2安3打點 旅美首支長打出爐

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（中央社記者謝靜雯台北15日電）台灣好手陽岱鋼轉戰美國獨立聯盟、加盟湖國碼頭犬隊，連兩天出賽有表現，今天與密爾瓦基送奶人隊比賽，單場敲2安包括1支三壘打、貢獻3分打點，旅美首打點、首支長打出爐。

台灣好手陽岱鋼去年底離開日本職棒讀賣巨人隊，加盟美國獨聯美國協會新球隊湖國碼頭犬隊（The Lake Country DockHounds），昨天首戰敲出隊史首安，首得分也出爐。

湖國碼頭犬隊今天繼續與密爾瓦基送奶人隊（Milwaukee Milkmen）交手，陽岱鋼先發打2棒、守中外野。

陽岱鋼1局敲出三壘方向滾地球出局，3局碼頭犬隊靠著接連安打、失誤先拿1分，1人出局、壘上有人時，陽岱鋼敲出中外野方向安打、帶有1分打點。

陽岱鋼5局再敲出三壘方向滾地球出局，6局球隊4比6落後時，敲出三壘打、一棒送回2分，幫助球隊扳平比數。

8局陽岱鋼敲出右外野方向飛球出局，今天總計5打數敲出2支安打，貢獻3分打點，旅美生涯首打點、首長打也都出爐。

今天比賽6局打完兩隊6比6戰成平手，碼頭犬隊7局上多拿1分，7局下送奶人隊攻下3分，8局再靠著接連安打、保送、滾地球多添1分保險分，碼頭犬隊團隊安打數多，但得分效率不如對手，以7比10吞下對戰2連敗。（編輯：管中維）1110515