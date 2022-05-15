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陳子豪PCR確診台中宿舍隔離 兄弟16日與味全龍交手

2022/5/15 18:11
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（中央社記者謝靜雯台北15日電）中職中信兄弟隊今天公告野手陳子豪PCR確診，目前在台中宿舍隔離，兄弟隊今天與富邦悍將隊比賽延賽，兄弟練完球之後南下，明天將於澄清湖棒球場與味全龍隊交手。

中華職棒中信兄弟隊昨天公告野手陳子豪因為身體不適自行快篩、結果為陽性，今天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）PCR確診。

兄弟隊今天原訂在新莊棒球場與富邦悍將隊比賽，因為連日雨勢、場地積水無法比賽，比賽延期，兄弟隊在練完球後南下。

兄弟隊明天將赴高雄澄清湖棒球場與味全龍隊交手，兄弟隊派出本土投手鄭凱文先發，味全龍隊也派出本土投手廖任磊先發。

鄭凱文本季與味全龍隊交手過1場，先發投6.1局被敲5支安打，失掉4分（2分責失分）、無關勝敗，目前為止本季一軍先發出賽4場，戰績1勝、沒有敗績，防禦率2.73。

味全龍隊投手廖任磊開季時以後援身分出賽，4月19日本季首場先發出賽，對手就是中信兄弟，總計投5局被敲3支安打，失掉1分責失分、拿下勝投。（編輯：張雅淨）1110515

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