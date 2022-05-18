戴資穎泰國羽賽首輪勝出 16比0攻勢霸氣關門

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戴資穎（圖）18日在泰國羽球公開賽首輪決勝局，靠一波16比0攻勢霸氣關門，終場以18比21、21比9、21比5擊敗丹麥女將雅可布森。（中央社檔案照片）

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（中央社記者龍柏安台北18日電）台灣羽球一姐戴資穎克服首局失誤太多缺失，她今天在泰國羽球公開賽首輪決勝局，靠一波16比0攻勢霸氣關門，終場以18比21、21比9、21比5擊敗丹麥女將雅可布森。

在泰國曼谷舉行的泰國羽球公開賽，隸屬羽球世界巡迴賽超級500系列，也是緊接著湯優盃之後登場，台灣一姐戴資穎榮膺女單大會頭號種子，而去年在東京奧運拿下隊史首面羽球金牌的男雙組合李洋、王齊麟與一哥周天成等人，都有參賽。

戴資穎今年並未參加亞洲羽球錦標賽，日本名將山口茜摘下亞軍積分也超越戴資穎，再次登上世界第1寶座，戴資穎也退位暫居世界第2。

戴資穎在泰國公開賽首輪，遭遇世界排名38的24歲丹麥女將雅可布森（Julie Dawall Jakobsen），雙方過去沒有交手紀錄，今天開賽後首局雙方短暫以2比2打平，接下來戴資穎靠著一波8比3攻勢拉開差距。

原以為可輕鬆拿下，沒想到接下來戰況丕變，戴資穎在16比13領先之際，連續4次回擊出界，也從領先打到落後，她雖追到18比18平，接下來又發生掛網失誤，意外先以18比21丟掉首局。

所幸戴資穎即時止血，次局開賽就用一波10比0攻勢下馬威，也提前底定戰局，在一路領先下，以21比9拿下，也把戰局扳平。

決勝局戴資穎開賽失誤再現，讓她一度陷入1比4落後，所幸她很快回穩，迅速將比分追成5比5，接下來她用一波不可思議的16比0攻勢霸氣關門，最終以2比1淘汰對手。（編輯：張芷瑄）1110518