邱意晴射箭世界盃射退郭紫穎 反曲弓個人賽摘銅

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（中央社記者黃巧雯台北22日電）台灣反曲弓小將郭紫穎和邱意晴在射箭世界盃光州站女子個人對抗賽4強失利，隨後銅牌戰對決，邱意晴以6比2勝出，拿下銅牌。

2022年射箭世界盃光州站是今年4站世界盃的第2站，在昨天黃逸柔、陳界綸複合弓混雙摘金後，今天輪到台灣反曲弓小將郭紫穎和邱意晴在女子個人對抗賽4強賽分頭上陣，可惜兩人分別迎戰地主韓國選手，各以0比6、2比6落敗，均未能突圍，雙雙落入銅牌戰。

郭紫穎首局一開始就出現10分箭，有了好的開始，反觀邱意晴似乎有點慢熱，出現1支6分箭，讓郭紫穎以26比21搶下首局，積分以2比0領先。

邱意晴穩住陣腳，次局靠著2支10分箭，以28比26扳平戰局，第3局沉穩應對，再以28比26拿下，積分反倒以4比2超前、搶先聽牌。

關鍵第4局，邱意晴在射出9分箭後，再以2支10分箭收尾，以29比28獲勝，最終積分以6比2勝出。

台灣反曲弓男團今年在首站世界盃賽事摘金，女團奪銅，這次第2站反曲弓代表隊同樣也有收穫，邱意晴為台灣隊在個人賽添得1銅。（編輯：張芷瑄）1110522