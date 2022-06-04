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林楷錡生涯首安很特別 上一軍聽學長話積極攻擊

2022/6/4 17:03（6/4 17:06 更新）
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中職樂天桃猿隊野手林楷錡3日生涯首度一軍先發，首打席敲出三壘方向滾地球，第一時間被判出局，經電視輔助判決改判內野安打，還給他生涯首安。他4日受訪表示，沒想過生涯首安會是這種形式，但也沒特別強求什麼、一切順其自然。中央社記者謝靜雯攝 111年6月4日
中職樂天桃猿隊野手林楷錡3日生涯首度一軍先發，首打席敲出三壘方向滾地球，第一時間被判出局，經電視輔助判決改判內野安打，還給他生涯首安。他4日受訪表示，沒想過生涯首安會是這種形式，但也沒特別強求什麼、一切順其自然。中央社記者謝靜雯攝 111年6月4日
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（中央社記者謝靜雯新北4日電）樂天桃猿隊野手林楷錡昨天生涯首度一軍先發、首安來得特別，是電視輔助判決改判後的內野安打，他笑說沒想過，顧慮太多是缺點，上一軍聽學長的話積極攻擊、有好的結果。

外野手林楷錡是中職樂天桃猿隊2020年選秀第8輪選進球員，這兩年在二軍出賽打擊表現不算突出，本季二軍出賽17場，總計46打數敲出9支安打，打擊率1成96，桃猿隊受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，近期多名球員確診，林楷錡5月25日原訂台東比賽接到通知上一軍。

林楷錡向一軍報到後，球隊因為疫情停賽7場，直到昨天與中信兄弟比賽才復賽，林楷錡一軍首度出賽就是先發，首打席敲出三壘方向滾地球，第一時間被判出局，經過電視輔助判決改判內野安打、還給林楷錡生涯首安。

林楷錡表示，昨天先發出賽其實有心理準備，沒有想過生涯首安會是這種形式出現，但也沒有特別強求什麼、一切順其自然。

談起進到職棒後一直沒有打出特別出色的成績，林楷錡坦言是顧慮太多，「我是一個會想很多的人，一直想要怎麼打、反而給自己很多限制。」

林楷錡努力改變，到了一軍之後，陣中學長也有提醒要積極打，「學長說我的類型就是適合積極攻擊，昨天比賽喜歡就全力揮。」

林楷錡過去沒有收集紀念球的習慣，昨天首安出爐也沒有特別想什麼，但他笑說有聽到休息區的隊友一直喊著幫他要回首安球，首安球會收起來。

首場一軍出賽，林楷錡表示球迷的加油聲很大聲，賽後教練也有鼓勵我，並且提醒後面幾個打席擊球準確度還是要注意。

因為疫情有更多空間和機會表現，但林楷錡表示，不管在二軍還是一軍，上場就是全力表現，大家目標一致，朝著總冠軍邁進。（編輯：李錫璋）1110604

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