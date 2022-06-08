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京懋慈善盃女子公開賽 劉芃姍飆68桿獨占排頭

2022/6/8 19:09
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（中央社記者龍柏安台北8日電）連綿不絕的雨勢，讓京懋慈善盃女子公開賽首輪打打停停，18歲的小將劉芃姍無懼惡劣天氣，靠著精準鐵桿與推桿，以低於標準4桿的68桿繳卡，讓她以2桿之差獨居領先。

2022京懋慈善盃女子公開賽今天在新竹再興高爾夫俱樂部開打，由於天候不佳，比賽雖在上午6時30分準時開打，不過近8時雨勢過大比賽一度暫停，歷經近50分鐘後才宣布重啟。

劉芃姍今天抓下7鳥、柏忌與雙柏忌各1，不過她在第4洞至第8洞一口氣連捕5鳥，「連5拉5」也寫下她生涯最佳紀錄，而她全場僅用27推，也是她能在首輪演出抓鳥秀的關鍵。

不過劉芃姍強調，鐵桿夠準也是主因，她表示，她抓下的7隻小鳥當中，就有4鳥是在6呎內射下，而最精彩的則是短洞第16洞，她用5號鐵桿打上果嶺，成功把握40呎的鳥推。

在雨天出賽，劉芃姍承認打得很累，因為光是穿脫防雨裝備，就搞得她手忙腳亂，也耗費不少體力。

暫居第2的戴嘉汶，繳出4鳥2柏忌，她前16洞打完，以4隻小鳥、無柏忌的完美演出，與劉芃姍並列領先，無奈最後2洞雨勢與風勢都由小轉大，加上體力與專注力都受到一些影響，讓她接連苦吞柏忌，最後以2桿之差居次。（編輯：張芷瑄）1110608

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