金恩盃女網賽亞大二級 台灣首戰直落三橫掃伊朗

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2022年金恩盃女網賽亞大區二級賽8日在馬來西亞首都吉隆坡開打，台灣隊首戰以3比0輕取伊朗隊，其中打頭陣的台灣女將楊亞依以2個6比0橫掃對手。（四維體育推廣教育基金會提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年8月8日

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（中央社記者黃巧雯台北8日電）2022年金恩盃女網賽亞大區二級賽今天在馬來西亞首都吉隆坡開打，台灣隊楊亞依、李珮琪拿下女單前2點後，女雙許絜瑜與李羽芸組合也拿下勝利，台灣隊首戰以3比0橫掃伊朗隊。

2022年金恩盃（聯邦盃前身）亞大區二級賽在兩地舉行，其中台灣、香港、越南、寮國、伊朗、新加坡、馬來西亞、大洋洲、泰國、馬爾地夫等齊聚吉隆坡，並分成A、B組，被名列頭號種子的台灣隊與香港、越南、寮國、伊朗同在A組，經小組循環賽後，小組賽冠軍隊伍將爭奪晉級2023年亞大區一級資格。

台灣隊首戰出戰伊朗隊，打頭陣的的楊亞依以2個6比0輕取佐侯里恩（Mehraneh Zohourian）過關，李珮琪隨後乘勝追擊以6比0、6比1擊退贊賈尼（Fatemeh Alsadat Zanjani），拿下第2點。

台灣隊第3點女雙派出相差12歲的老少配組合－許絜瑜與李羽芸把關，以6比0、6比2戰勝伊朗隊組合阿特菲（Nili Atfi）與亞茲達尼（Yasaman Yazdani），台灣隊首戰連拿3點勝出，明天將出戰首度在金恩盃亮相的寮國隊。

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教練何智仁賽後透過新聞稿指出，「儘管大家的狀況仍在調整當中，都還沒有達到最佳狀態，但全隊的向心力十足，目標也明確一致，就是同心協力贏得冠軍。」

談到首次參加金恩盃的李羽芸，何智仁給予高度肯定，他表示，「我大概已有一年半沒看她比賽，她的自信增加很多，自信代表著有充分準備。她的發球進步不少，很有變化性，也就是說想發哪就可以發到哪，網前截擊也具有靈活度，只是需要更多的實戰經驗。」（編輯：戴光育）1110808