哀悼女王辭世 英國暫停罷工、取消體育賽事

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（中央社倫敦9日綜合外電報導）英國女王伊麗莎白二世辭世，享耆壽96歲。對此，因生活成本危機憤而要展開罷工的英國鐵路與皇家郵政員工隨後宣布暫停罷工，原定的板球、高球、自由車等體育賽事也宣告取消。

英國通訊勞工工會（Communication Workers Union）原本計劃於9日展開為期48小時罷工，但「基於對女王的尊重」，已經於8日晚間宣布取消。

倫敦地鐵工會（RMT）表示將暫停下週的罷工，交通和旅遊業工會（TSSA）取消9月罷工。火車司機及消防員協會（Aslef）也中止原本計劃的罷工行動。

倫敦地鐵工會秘書長林奇（Mick Lynch）表示，「倫敦地鐵工會和全國一同向伊麗莎白二世女王辭世致哀，原本計劃於9月15日和17日舉行的罷工暫停」。

英國原定於9日舉行的體育賽事，包括板球、歐洲高爾夫PGA錦標賽（PGA Championship）以及賽馬等，均在英國女王去世後宣布取消，以示尊重。

英格蘭和威爾斯板球委員會（ECB）表示，9日英格蘭對戰南非的比賽將暫停。

歐洲PGA錦標賽正在倫敦近郊的溫特沃斯（Wentworth）舉行，女王死訊於8日傍晚傳出後，比賽立即暫停，隨後證實9日比賽也將取消。

環英自由車賽原定11日在懷特島（Isle of Wight）結束比賽，在8日第5站結束後，已取消後續所有比賽。

英格蘭足球聯賽宣布延後預定於9日舉行的2場比賽，並表示「在檢視官方哀悼指南後，將決定本週末其餘預定賽程是否進行」。（譯者：戴雅真/核稿：嚴思祺）1110909