列特博成社會隊第11隊 666甲組成棒賽112年登場

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（中央社記者謝靜雯台北19日電）列特博甲組社會隊正式成立，讓國內社會隊規模增加至11隊，中華民國棒球協會今天舉行記者會也宣布成立台灣甲組成棒推廣聯盟，新賽事「666甲組成棒對抗賽」明年登場。

中華民國棒球協會今天舉行記者會，宣布列特博甲組社會隊正式加盟，協會理事長辜仲諒表示，感謝列特博生技願意支持國內棒球運動發展，成立第11支甲組社會隊，「對我們來說是很重要的生力軍」。

記者會上同時宣布成立台灣甲組成棒推廣聯盟，聯盟會長由崇越集團董事長郭智輝擔任。郭智輝表示，成立這個聯盟的用意，是覺得現在是台灣棒球運動持續往上發展最好的機會，球員如果沒有舞台就容易受到限制，希望甲組社會隊在台灣蓬勃發展，讓台灣棒球在世界舞台爭取更好的成績。

列特博生技3年前開始冠名贊助萬能科技大學棒球隊，今天記者會上總經理戴極昇也表示，透過贊助萬能科大，了解大專球員的特質，也找尋適合公司發展的人才，如何平衡比賽和職場的連結，安排合適的訓練量，慢慢了解國內棒球生態和發展。

戴極昇提到，在公司董事長支持下，希望可以提供成棒球員更多的舞台，決定成立甲組社會隊，為台灣棒球運動貢獻心力，而總教練由林力偉擔任。

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40歲的戴極昇不僅是總經理，也是球隊先發投手，目前球隊正在比桃園盃棒球賽，戴極昇笑說上場投球，感覺到現在年輕球員個人化的訓練、肌力都不一樣了。他笑說，「我當年天分也算很高，雖然現在有點退步，但原本設想比賽應該可以你來我往」，深深感受到整體棒球運動的進步，想要拿勝、要多付出一點。

台灣甲組成棒推廣聯盟宣告新賽事「666甲組成棒對抗賽」明年登場，爆米花棒球聯盟、梅花旗大學棒球錦標賽前6名球隊取得參賽資格，分社會組、大專組舉行小組循環賽，社會隊比賽明年1月開打，大專組比賽2月開打，社會隊前4名、大專組前2名晉級決賽。（編輯：張雅淨）1110919