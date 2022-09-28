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世界飛靶錦標賽楊昆弼奪銅 取得巴黎奧運入場券

2022/9/28 23:00
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（中央社記者龍柏安台北28日電）亞運金牌、台灣不定向飛靶射擊好手楊昆弼，今天在世界飛靶錦標賽男子組決賽，射下23分摘下銅牌，除是隊史男子首人，也是台灣取得巴黎奧運參賽席次的第1人。

2022世界飛靶錦標賽在克羅埃西亞的奧西耶克（Osijek）舉行，這也是飛靶項目繼9月中歐洲飛靶錦標賽後，第2場巴黎奧運資格賽，決賽排名前4的選手，將可取得1席奧運入場券。

台灣在世界射擊錦標賽累計共拿下1金、1銀、2銅，全由女將包辦，其中飛靶名將林怡君包辦個人賽1金、1銀，並在2002年女子雙不定向團體賽鍍銅，而楊昆弼則是台灣射擊在世錦賽奪牌的男子第1人。

不定向飛靶資格賽共射5輪，每輪都是25發，取最終積分排名前8的射手晉級最後決賽。

這次比賽狀況極佳的楊昆弼，資格賽滿分125分他就繳出123分，排名第1晉級賽，此外他資格賽前3輪都繳出滿靶的25分，一共連續命中85個泥盤，直到第4輪第11發才首度失手。

8強賽楊昆弼歷經延長加射，才驚險晉級4強，提前確定奧運門票入手，也彷彿讓他吃下一顆定心丸，決賽他越打越穩，他在前25發雖命中23個泥盤，卻以1分之差遭到淘汰，僅獲銅牌。

值得一提的是，上屆東京奧運台灣第1個取得奧運門票的項目，同樣也是射擊，當時是由女將田家榛所拿下。

至於女將劉宛渝則暖機稍慢，在首輪繳出21分打壞行情，雖然接下來急拉尾盤，最終以總分115分名列12，以1分之差受阻於決賽門外。（編輯：陳清芳）1110928

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楊昆弼飛靶世錦賽闖4強 取得巴黎奧運資格台灣第一人