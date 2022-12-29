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爭球引發活塞魔術肢體衝突 共3人被趕下場[影]

2022/12/29 12:50（12/29 13:41 更新）
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（中央社底特律28日綜合外電報導）美國職籃NBA底特律活塞今天在伯克斯攻進個人本季新高32分、貝伊拿下28分，克服2名球員被趕下場的逆境，終場以121比101擊敗奧蘭多魔術，6連敗後終奪勝。

美國體育消息網站「看台報告」（Bleacher Report）和美聯社報導，今天中場前33秒，魔術中鋒毛瑞茲．華格納（Moritz Wagner）爭球時惡意推了活塞後衛海斯（Killian Hayes）一把，導致對方跌進自家板凳區，活塞板凳頓時清空，爆發嚴重肢體衝突。

混亂之中海斯對著毛瑞茲．華格納後腦出了一記重拳，似導致對方短暫昏迷。

毛瑞茲．華格納因被判二級惡意犯規離場，海斯和隊友狄亞洛（Hamadou Diallo）也因他們在混戰中的行為遭驅逐出場。

毛瑞茲．華格納的弟弟法蘭茲（Franz Wagner）表示，哥哥並無大礙。

今天比賽中，活塞先發的杜倫（Jalen Duren）有7分18籃板表現，但替補的伯克斯（Alec Burks）砍進全場最高的32分，貝伊（Saddiq Bey）有次高的28分，與其他替補軍共貢獻76分，是奪勝關鍵。

魔術方面，法蘭茲．華格納攻下全隊最高19分後，球隊苦吞2連敗，一轉先前9場比賽奪8勝的氣勢。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1111229

#毛瑞茲．華格納
#貝伊
#海斯
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