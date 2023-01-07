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投手鮑爾身陷對女性施暴醜聞 道奇認賠殺出

2023/1/7 15:34
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（中央社洛杉磯6日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇今天表示，將與曾獲賽揚獎但身陷性暴力醜聞的投手鮑爾（Trevor Bauer）分道揚鑣。

去年12月，一名獨立仲裁員將鮑爾的禁賽場次從324場縮減到194場。

但道奇在推特（Twitter）發布聲明表示，MLB和仲裁員「廣泛審查所有可獲得的證據」後，認定鮑爾應受現役球員所得到歷來最長禁賽的處罰。

道奇說：「程序已經走完，但經過仔細考慮，我們決定他不再是我們團隊的一員。」

根據MLB關於球員禁賽期滿後歸隊的規定，道奇最晚必須在今天，也就是仲裁員削減禁賽場次那天起的兩週內，決定是要重新將鮑爾放進大聯盟名單，或把他釋出。

這個月將滿32歲的鮑爾曾在2020年拿下國家聯盟（National League）賽揚獎（Cy Young Award），是道奇在2021年球季開打前簽下的大牌自由球員。

然而，2021年6月，一名女子指稱鮑爾在雙方合意的性關係中掐住她的脖子，讓她失去知覺，並重擊她的頭部，請求洛杉磯郡法院對鮑爾發出限制令。

鮑爾否認對那名女子施暴，也沒人對他提出刑事指控。鮑爾已對那名女子和兩家媒體提出誹謗的訴訟。

但MLB讓鮑爾休行政假，並在展開調查後，發現他違反聯盟的反性侵和家暴政策。

鮑爾一開始被禁賽324場的決定是在2022年4月宣布，這會使他缺席兩個完整賽季。

如果現在有球隊願意接納鮑爾，他就能在開幕戰上場投球。

道奇是在2021年球季之前，以3年1.02億美元的合約簽下鮑爾。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1120107

#鮑爾
#道奇
#MLB
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