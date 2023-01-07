企業橄欖球聯賽 台北元坤扳倒長大海洋全勝奪冠

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（中央社記者龍柏安台北7日電）本季未嘗敗績的台北元坤，今天在企業橄欖球聯賽壓軸冠軍賽，再以34比30險勝黑馬勁旅長大海洋飼料，本季以8連勝之姿全勝登頂，也拿下賽史首座總冠軍金盃。

首屆企業橄欖球聯賽，今天在台南永華橄欖球場進行壓軸冠軍賽，例行賽龍頭台北元坤在下半場頂住第3種子的長大海洋飼料猛烈反撲，最終以4分之差險勝奪冠。

如願以全勝之姿封王，並抱回賽史第1冠，台北元坤領隊，同時也是義大醫院院長杜元坤開心地說，他過去就是橄欖球選手，從醫後仍對橄欖球情有獨鍾，這次見證自家球員高舉冠軍金盃，除了開心外，也期許台灣的橄欖球可以持續精進，聯賽也能加入新的元素與變化。

至於台北元坤隊長謝秉益賽後則感性表示，因為有領隊、企業的支持，他們才能拿下這座冠軍，「希望我們能將奮戰不懈的精神傳承下去，也期許企業聯賽能更加發光發熱。」

今天開賽後台北元坤一度取得20比3大幅領先，不過長大海洋靠著一波12比0攻勢，在半場結束前追到15比20落後。

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下半場戰況宛如上半場翻版，台北元坤再次靠著猛攻，再次以34比20拉開差距，韌性十足的長大海洋則再靠著兩次達陣追到只差4分，可惜加踢失手，最終以4分之差惜敗。

賽後獲選最佳得分球員的台北元坤接鋒駱繹弘則表示，最後贏得實在太驚險，所幸他們仍成功擋住對手反撲，教練洪吉祥也說，心臟差點就停了，但子弟兵在最後幾波攻防都表現的很出色，對手的不放棄精神也值得他們學習。（編輯：陳政偉）1120107