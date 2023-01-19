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司諾克醜聞 趙心童等10名中國球員遭控打假球

2023/1/19 12:49
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（中央社倫敦18日綜合外電報導）司諾克全球主管機關今天控告10名中國球員打假球，世界排名前20的趙心童和顏丙濤也在其列。

法新社報導，堪稱這項運動史上最大貪腐案調查後，世界職業撞球與司諾克協會（WPBSA）認定涉案10人必須答辯，現將成立獨立的紀律法庭來審視證據。

這10人目前都在禁賽中。

趙心童、顏丙濤，以及梁文博、魯寧、李行、趙劍波、白朗寧、常冰玉、陳子凡、張建康等10人涉嫌操縱比賽、交涉球員作弊、投注司諾克等。

世界職業撞球與司諾克協會在聲明中表示：「世界職業撞球與司諾克協會誠信部門與（體育數據公司）Sportradar密切合作進行詳細調查後，認為10名司諾克選手必須答辯。」

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如果這10人被判有罪，可能遭長期禁賽。世界職業撞球與司諾克協會主席佛格森（Jason Ferguson）告訴英國「獨立電視台」（ITV）：「對我們這些長期參與、致力發揚這項運動的人來說，這種情況讓人心碎。」

趙心童2021年擊敗布雷塞爾（Luca Brecel），拿下英國錦標賽（UK Championship）冠軍，目前世界排名第9；顏丙濤目前排名16。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1120119

#趙心童
#顏丙濤
#司諾克
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