兄弟12場熱身賽 與中職各隊、韓職英雄隊交手

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（中央社記者楊啟芳台北3日電）中華職棒各隊都已進入春訓，2月底將開始進行實戰演練，中信兄弟隊今天公布12場自辦熱身賽賽程，從2月21日進行至3月15日，對手包括韓職培證英雄、經典賽台灣隊等。

衛冕軍兄弟已於1月26日開訓，並預計在2月21日起展開自辦熱身賽，首場賽事將在高雄國慶棒球場對上韓國職棒培證英雄隊，之後陸續與味全龍、統一獅、台鋼雄鷹、富邦悍將、樂天桃猿等隊交手，總計有12場，直至3月15日止。

中信兄弟球團表示，只要是在春訓基地中國信託公益園區進行的賽事，都會於Twitch轉播並開放球迷入場觀賽。另外，除這12場自辦熱身賽，也會與世界棒球經典賽台灣隊進行熱身賽，賽程待中職公布，屆時將會上演中信兄弟球員對決。

日前統一獅隊也已公布自辦熱身賽於2月15日開跑，以賽代訓調整投打守狀況，預計在中華職棒官辦熱身賽前進行約16場自辦熱身賽，其中2月就有7場賽事，包括分組紅白對抗賽，還有與經典賽台灣隊、韓職培證英雄、中信兄弟進行的自辦熱身賽。

隨著疫情解封，韓職球隊春訓也開始移地訓練，其中培證英雄隊二軍就是到高雄國慶棒球場進行春訓，也會與中職6支球隊進行熱身賽。（編輯：龍柏安）1120203