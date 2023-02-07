香港渣打馬拉松12日登場 涉政治宣傳可能遭禁賽

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（中央社記者張謙香港7日電）香港一年一度的大型渣打馬拉松比賽將於12日舉行，據報導，本屆參賽者若穿上有政治口號的服飾，可能會被禁止參賽。

渣打香港馬拉松簡稱渣馬，由香港田徑總會主辦，自1997年至今由渣打銀行冠名贊助，是香港最大型的公路長跑比賽，每年都吸引數以萬計愛好者參賽。

2019年中香港爆發「反送中」運動後，這項比賽滲入了政治元素；在2021年的賽事中，有個別選手穿上印有「香港加油」字眼的服裝，期間遭警方盤查，最終因拒換衣服而遭禁賽。

「反送中」期間，「香港加油」是示威者高喊的口號。

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第25屆渣馬去年因COVID-19疫情而延至本月12日舉行，綜合本地媒體的報導，主辦單位田徑總會昨天指出，田總作為主辦單位，不希望賽事加入政治元素，並形容渣馬是健康、正面的體育活動。

會方表示，期望跑手遵守大會規則，維持良好比賽氣氛和秩序；若發現相關標語，將會執行大會守則，跑手或會被禁止參賽，會方也會根據嚴重程度決定跑手日後能否參加田總其他賽事。（編輯：周慧盈）1120207