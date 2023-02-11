桃猿春訓首場對外實戰 不敵羅德吞石垣島8連敗

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（中央社記者楊啟芳日本石垣島11日電）中職樂天桃猿隊今天與日職千葉羅德隊進行首場交流賽，終場桃猿以1比4不敵羅德，吞下石垣島8連敗，不過首席教練古久保健二認為這只是首場實戰，之後再慢慢修正。

桃猿隊與羅德隊從2016年開始每年固定在石垣島進行「亞洲門戶交流賽」，2021年、2022年因為疫情取消，今年重新舉行。在此之前桃猿隊在石垣島對戰羅德隊已經7連敗，今天在石垣市球場進行今年首場亞洲門戶交流賽。

桃猿隊此戰推出曾經效力過羅德隊的左投陳冠宇面對老東家，先發用17球投1局，被敲2支安打，不過順利解決危機無失分，最快球速143公里。

羅德隊在2局上展開攻勢，接連敲出4支安打，其中藤原恭大敲出2分打點安打，取得3比0領先，桃猿隊第2任投手陳克羿單局失3分，不過下一局沒有被敲出安打，只出現一次觸身球保送，回穩沒有失分。

之後桃猿隊接連推出林子崴投2局，以及張梓軒、蘇俊羽各投1局都沒有再失分；最後一任投手邱駿威則是投1局被敲2支安打、失1分。

桃猿隊在8局下靠著對方投手永島田輝斗控球不穩，分別出現觸身球保送、四壞球保送、四壞球保送，形成滿壘，接著楊晉豪擊出高飛犧牲打，追回1分。不過最終桃猿隊仍以1比4落敗，在石垣島吞下對戰羅德8連敗。

賽後桃猿首席教練古久保健二表示，因為這場是今年桃猿隊首場對外實戰，本來擔心打者對變化球的應對，但看起來打者都有做到，但對於直球的應對還沒有到很好，之後需要再靠著實戰修正。古久保健二也稱讚球員的守備表現，包括一壘手廖健富、三壘手董順傑都有美技演出。（編輯：陳政偉）1120211

中職樂天桃猿隊11日與日職千葉羅德海洋隊進行首場交流賽，終場桃猿以1比4不敵羅德，吞下石垣島8連敗，不過首席教練古久保健二（圖）認為這只是首場對外實戰，之後再慢慢修正。中央社記者張新偉日本石垣市攝 112年2月11日

中職樂天桃猿隊11日與日職千葉羅德海洋隊進行首場交流賽，終場桃猿以1比4不敵羅德，吞下石垣島8連敗。中央社記者張新偉日本石垣市攝 112年2月11日

中職樂天桃猿隊11日與日職千葉羅德海洋隊進行首場交流賽，桃猿隊第2任投手陳克羿單局失3分，不過下一局沒有被敲出安打，只出現一次觸身球保送，回穩沒有失分。中央社記者張新偉日本石垣市攝 112年2月11日

中職樂天桃猿隊11日與日職千葉羅德海洋隊進行首場交流賽，桃猿隊第3任投手林子崴中繼投2局，無失分。中央社記者張新偉日本石垣市攝 112年2月11日

中職樂天桃猿隊與日職千葉羅德海洋隊進行2場交流賽，11日進行首戰，桃猿隊第5任投手蘇俊羽中繼1局，無失分。中央社記者張新偉日本石垣市攝 112年2月11日

中職樂天桃猿隊11日與日職千葉羅德隊進行首場交流賽，桃猿隊第4任投手張梓軒中繼1局，無失分。中央社記者張新偉日本石垣市攝 112年2月11日

中職樂天桃猿隊11日與日職千葉羅德隊進行首場交流賽，桃猿隊最後一任投手邱駿威投1局被敲2支安打、失1分。中央社記者張新偉日本石垣市攝 112年2月11日

中職樂天桃猿隊11日起與日職千葉羅德隊進行交流賽，桃猿專屬啦啦隊樂天女孩與羅德啦啦隊一起跳應援舞蹈。中央社記者張新偉日本石垣市攝 112年2月11日

中職樂天桃猿隊11日與日職千葉羅德海洋隊進行首場交流賽，賽後桃猿專屬啦啦隊樂天女孩與球迷互動，並合影留念。中央社記者張新偉日本石垣市攝 112年2月11日

中職樂天桃猿隊11日起與日職千葉羅德海洋隊進行交流賽，首戰桃猿隊由陳冠宇先發對決老東家，日本球迷高舉陳冠宇昔日應援毛巾，為他加油打氣。中央社記者張新偉日本石垣市攝 112年2月11日