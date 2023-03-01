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台鋼足球隊3連霸 黃偉哲盼培養台灣梅西

2023/3/1 14:47（3/1 15:11 更新）
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台灣鋼鐵足球隊成立4年來在全國聯賽連3年奪冠，領隊劉福財（左）1日在開季記者會中將冠軍獎盃獻給台南市長黃偉哲（右）。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年3月1日
台灣鋼鐵足球隊成立4年來在全國聯賽連3年奪冠，領隊劉福財（左）1日在開季記者會中將冠軍獎盃獻給台南市長黃偉哲（右）。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年3月1日
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（中央社記者張榮祥台南1日電）台灣鋼鐵足球隊成立4年來在全國聯賽連3年奪冠，今天向台南市長黃偉哲獻上獎盃。他期許官民共同投入足球賽事，培養台灣的梅西，打造台灣足球在全球足壇發光發熱。

台灣鋼鐵足球隊2022年完成3連霸，今天在開季記者會中將冠軍獎盃獻給黃偉哲。中華民國足球協會新任理事長王麟祥、立法委員邱志偉，以及台鋼集團的大家長會長謝裕民、台鋼足球隊領隊劉福財、台南市議員蔡淑惠、周麗津、李中岑、朱正軒、李啟維等人出席。

黃偉哲指出，足球是全世界最受歡迎運動之一，台鋼足球隊屢代表台灣出戰國際俱樂部賽事，將台灣足球拉上國際舞台，以運動行銷台南及台灣。能否培養出台灣的梅西（Messi），需要企業支持及鼓勵，讓台灣足球在幼苗期慢慢成長，也使國人及世界各國刮目相看。

黃偉哲勉勵台鋼足球隊，官方、民間企業與選手共同努力，整個城市、不論官方或是民間企業都會成為選手最大的後盾，一起打造屬於台灣、台南的足球王國，在2023年旗開得勝，走出台灣、代表台灣，在亞洲甚至在全球賽事發光、發熱。

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謝裕民表示，台灣鋼鐵集團在2019年開始投入足球運動，他與同鄉好友劉福財領隊共同打造台南市台鋼足球隊品牌，首要目標就是在競技場上成為領頭羊，期藉由運動球隊與城市觀光結合，打造出運動文化的城市認同感。

台南市政府體育局新聞稿指出，台鋼今年將第3次代表台灣出戰來自亞洲各區域的職業俱樂部球隊；另外，國內企業甲級足球聯賽，台鋼也將在3月開始訓練，備戰新賽季，爭取4連霸榮譽，2023年更喊出「4 the glory，4 Taiwan」口號。（編輯：孫承武）1120301

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