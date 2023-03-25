杭州亞運網球在「小蓮花」 教練滿意摩擦係數

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（中央社記者楊啟芳中國杭州25日電）中華奧會組成的杭州亞運考察團今天到網球、軟網項目的場地視察，為「小蓮花」杭州奧體中心，決賽場地的屋頂可開合，軟網代表隊教練方同賢表示，場地的摩擦係數很不錯。

杭州亞運將於9月登場，其中網球項目在杭州奧體中心網球中心進行。杭州奧體中心網球中心俗稱「小蓮花」，距離亞運村約3公里。「小蓮花」下半部分由24片「小花瓣」組成，上半部分則是由8片會旋轉的「大花瓣」組成，屋頂有旋轉開閉屋蓋功能，可根據天氣情況開合。

網球中心的訓練場有10個、預賽場有6個、準決賽場有2個、最後決賽場地則是在主場館「小蓮花」內，約有1萬名觀眾席。由於網球基本上規定要露天進行，因此沒有下雨的話比賽時屋頂會打開。

軟網代表隊教練方同賢表示，這次考察最主要目的是看球場粗糙程度，亞運場地為摩擦係數第2級，台灣也有一樣係數的場地，「粗糙程度蠻不錯的，如果球場愈粗糙，整體彈跳變化更多，對執行戰術會更有利。」方同賢認為這個場地很適合比網球，外在因素會比較小。

這次網球熱身場地多達10個，對此方同賢指出，「選手在賽前練習比較好進行，有助於賽前熱身，對選手的比賽節奏、技術展現會更有利。」談到這次目標，軟網項目在上一屆雅加達亞運奪下1金1銀2銅，方同賢說：「這次希望也能拿到金牌。」（編輯：陳政偉）1120325