杭州亞運拱墅區聚集4場館 含電競拳擊桌球等

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中華奧會組成的杭州亞運考察團27日到杭州拱墅區3個場館進行視察，包含電競、拳擊、桌球等場館，其中為了亞運新建的電競場館，燈光、供電系統都是特別設置。中央社記者楊啟芳攝 112年3月27日

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（中央社記者楊啟芳中國杭州27日電）中華奧會組成的杭州亞運考察團來到最後一天行程，到杭州拱墅區3個場館進行視察，包含電競、拳擊、桌球等場館，為了亞運新建的電競場館，燈光、供電系統都是特別設置。

拱墅區共有4個場館、5個項目、將產生31面金牌，考察團今天到其中3個場館進行考察，其中杭州電競中心辦理亞運會電子競技比賽，西北側與上塘河世遺生態帶相鄰，為中國首座標準電子競技場館，去年5月31日正式開放。

電競首度納入亞運正式賽事，原先設8個比賽項目，但美國遊戲大廠暴雪娛樂今年1月24日起停止在中國的服務，波及到「爐石戰記」，因此目前剩7個項目，將會產生7面金牌。台灣電競代表隊原先將參加5項亞運賽事，目前僅剩4項，包括英雄聯盟、傳說對決、絕地求生M，以及個人項目快打旋風5。

根據電競場方表示，目前選手報名人數在700人左右，場館已經舉辦過測試賽。場館目前已設置了100多組燈光，賽事期間會使用2種光，區分2個戰隊與觀眾。由於電競項目有其特殊性，主辦方特別設置幾項特別設施，像是場館的牆採用蜂窩板，可以減少回音。

電競比賽最重要的是供電穩定，場館為了確保不斷電，使用雙路供電，並儲備18組供電系統，不用擔心出現斷電情況。

另外，杭州體育館為亞運拳擊項目比賽場館，地處亞運村西北側相距約10公里、車程約30分鐘。體育館始建於1966年，為文物保護建築，為了進行亞運拳擊項目而進行改造，但因為是文保建築不能更動太多，主體被完全保留，新增了11根承重索，加強整體結構的穩定性。

拱墅運河體育公園體育館則是亞運會桌球、霹靂舞項目比賽場館，霹靂舞是今年杭州亞運的新辦項目，場館位於亞運村西北側相距約14.5公里，含比賽館和熱身館。熱身館位於副館，地下通道與主館相連。（編輯：李亨山）1120327