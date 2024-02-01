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首屆女子5人制足球聯賽開幕 高雄一功暫居榜首

2024/2/1 19:23
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（中央社記者黎建忠台北1日電）2024第一屆全國女子5人制足球聯賽今天在國立台東大學附屬體中開幕，今年共計7支隊伍參加，賽事進行3天後，以高雄市一功足球俱樂部3戰全勝暫居第1。

今年參賽的7支球隊包括地主台東MIXXIN、台北海洋雲豹、竹城水里、嘉義市天晴、高雄市一功足球俱樂部、宏仲光復原青、太陽體育四維。

今天開幕典禮後共進行3場比賽，首戰嘉義市天晴以2比0擊敗台東MIXXIN，接著台北海洋雲豹以6比3擊敗宏仲光復原青，第3場高雄一功足球俱樂部11比3擊敗竹城水里。

中華5人制足球協會秘書長林政毅表示，國際足總（FIFA）要在2025年舉辦女子5人制足球世界盃（2025 FIFA Futsal Women's World Cup），今年台灣舉辦女子聯賽，期待更增進女子球員的實力，屆時有機會為國爭光。

中華5人制俱樂部聯盟去年就舉辦過「FS1中華五人制足球聯賽」，為了分流國內女子5人制和11人的球員，中華5人制足球協會今年就推動首屆全國女子5人制足球聯賽登場。

本屆賽事從1月30日開踢一路戰到2月5日落幕，7支隊伍循環賽爭取最終冠軍，目前3天比賽下來，高雄市一功足球俱樂部3戰全勝排第1。（編輯：李亨山）1130201

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