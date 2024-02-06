更多編輯台推薦新聞：
過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南
娛樂

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南

過年計程車加收多少錢？各縣市資訊一次看
生活

過年計程車加收多少錢？各縣市資訊一次看

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握
生活

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握

特派現場／日本輪島早市震後如戰火廢墟 漆藝業者矢言重建
國際

特派現場／日本輪島早市震後如戰火廢墟 漆藝業者矢言重建

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
陳致中洗錢偽證入監 獲准假釋可出獄
首頁 / 運動
中職
新聞專題
中職1/300
首頁 / 運動

台鋼雄鷹宣布「好聲鷹」海選開跑 招主場播報員

2024/2/6 16:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北6日電）中職重返6隊規模，新軍台鋼雄鷹今年球季加入一軍戰場，雄鷹隊在場邊規劃除了啦啦隊、隊歌、吉祥物等，今天宣布將進行「好聲鷹」播報人員海選，有機會成為應援團正式成員。

雄鷹隊球團今天發布訊息表示，隨著選秀、交易、洋將等加盟，陸續完成雄鷹元年隊型的拼圖。另外，還有Wing Stars啦啦隊、隊歌、隊徽口號以及吉祥物的產出，每一步都吸引眾人注目。

以高雄為基地的雄鷹隊表示，近年台灣棒球場的應援型態邁向多元化發展，球賽主體的組成，除了場上球員、啦啦隊、球迷等，更重要是希望能帶給進場球迷不一樣的球場體驗，因此台鋼雄鷹主場將從聽感出發，打造專屬雄鷹的好聲音，今天宣布正式啟動播報員海選活動。

「好聲鷹」選拔共分為2個階段，第1階段將進行「初選評比」，由工作小組進行聲音與表演評估，入圍者將晉級第2階段「實戰播報測試」；通過複賽的人選，將參與由專業師資聯手打造的第3階段「專業技能培訓」，培訓結束後，正式亮相於台鋼雄鷹主場賽事。

雄鷹球團指出，入選的成員將成為台鋼雄鷹應援團的正式成員，讓播報員成為棒球場上另一個耀眼主角。「好聲鷹」海選活動今日起以網路進行報名收件，不限性別、年齡，詳情請上「台鋼雄鷹 TSG HAWKS」粉絲專頁查詢。（編輯：李亨山）1130206

#中職
中職
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
樂天桃猿與日職羅德石垣島交流賽 25人名單公布
172.30.142.224