謝國城少棒黃季烜連飆17K又開轟 彰化擊退高雄

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（中央社記者楊啟芳台北24日電）謝國城盃全國少棒錦標賽今天起在台東棒球村開打，彰化縣靠著黃季烜「二刀流」6局完封、飆出連續17K投球表現，還在首打席敲出陽春砲，幫助球隊終場以1比0力克高雄市。

黃季烜面對首名打者被敲出安打，但接下來賞出17上17下，而且都是三振，雖然6局上出現觸身球，最後還是製造了二壘滾地球結束比賽。彰化縣此役也只有2支安打，其中黃季烜在1局下首打席的陽春全壘打，成為關鍵一擊。

彰化縣教練柯良宗表示，因為自家戰力深度有限，第一場比賽就派出王牌黃季烜先發，他5年級才轉學到東山國小，去年就獲選為U12世界盃國手，今年在修正控球後球速與準度兼具，即使因發燒健康狀態不佳，照樣能展現三振能力。

黃季烜表示，父母都到台東現場應援是動力來源，首度投了80球依舊覺得有餘力，而且今天還刷新個人最快球速達到116公里，離爸爸開出的條件越來越接近。

黃季烜提到，「爸爸說如果國小畢業沒有120公里就不要投了，也講如果我長不高、沒到180公分就不要當投手。」不過長高12公分的他，身高已經來到172公分。

至於打擊表現敲出全壘打，黃季烜透露，「教練有教2好球後要更努力看球，才不會被三振，然後附近的球要破壞掉，我看那顆差不多位置就打。」（編輯：張雅淨）1130324