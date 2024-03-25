謝國城盃少棒台南崇學2連勝 林岳平到場看兒子比賽

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（中央社記者謝靜雯新北25日電）謝國城盃少棒賽台南崇學今天靠著林暐諺5局好投、打線14安火力串連，以13比0擊敗新北興穀國小；台南崇學野手林楷晏上壘率高，爸爸、統一獅隊總教練林岳平也有到場觀戰。

113年謝國城盃全國少棒錦標賽為LLB少棒賽國內資格賽，台南崇學連2戰先發投手都展現出色壓制力。

今天與新北興穀國小交手，台南崇學林暐諺投5局只被敲2支安打，沒有任何保送、送出7次三振，獲總教練蘇煒智肯定，「表現很好，壞球率不高，且變化球掌控度好，雖然速度不快，但是有控球，位置都壓很低，不好攻擊。」

林暐諺透露，以前因為控球不好，都無法撐到3局，所以今天賽前原本設定目標要投到4局，能投完比賽對表現很滿意，高興有將準度丟出來。他同時擔任打線開路先鋒第一棒，此役卻棒子熄火，但依舊直說比較喜歡打擊。

台南崇學打線串連，有6人繳出雙安，第4棒郭彥鈞、第5棒林仕祐攻擊表現佳，2人共挹注5分打點。

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台南崇學排在第12棒的林楷晏雖然沒有敲出安打，但是2打席都選到保送上壘，加上前役2支內野安打，目前上壘率百分百，他的爸爸、中職統一獅總教練林岳平今天也有到場觀戰。

台南崇學拿下2連勝闖勝部冠軍戰，只消耗2名投手也是讓總教練最滿意的部分，蘇煒智表示，保持在勝部比較有優勢，場次少、投手消耗量低，休息2天後勝部冠軍戰與南投縣新豐國小交手、所有投手都可以上場。（編輯：張雅淨）1130325